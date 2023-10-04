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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة أسيوط تعزز أوجه التعاون الأكاديمي مع شنغهاى جيو تونج وجياكسينج

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

تستقبل جامعة أسيوط وفداً من جامعتي؛ شنغهاي جيو تونج، و جياكسينج الصينيتين؛ خلال الفترة من 1 إلى 7 من نوفمبر المقبل؛ وذلك لبحث أطر التعاون بين الجانبين في المجالات التعليمية، والبحثية، ودراسة آليات تعزيز الشراكة في البرامج، والمشروعات، والأنشطة بين الجانبين خاصة تلك المتعلقة بقطاعي؛ الزراعة، والصناعة وإنتاج الطاقة؛ بحضور الدكتور عبدالحميد أبوسحلي عميد الكلية.

 
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ على أهمية الشراكة، وتبادل الخبرات مع الجامعات العالمية المرموقة، والإفادة من الخبرات العلمية ، والأكاديمية في المجالات المختلفة؛ بما يحقق أولويات خطة التنمية المستدامة للدولة؛ (رؤية مصر 2030).

 

 

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن الزيارة تتضمن: توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كلية العلوم بجامعة أسيوط، وكلية الزراعة والبيولوجيا بجامعة شنغهاي الصينية؛ وذلك في التبادل العلمي والبحثي بين الجانبين، هذا إلى جانب مناقشة مخرجات المشروع البحثي حول:" آليات، وتكنولوجيات تحسين تنقية الغاز الحيوي في الموقع؛ خلال الإنتاج المزدوج للهيدروجين، والغاز الحيوي من التخمر اللاهوائى لروث الدجاج، وبقايا المحاصيل، ومخلفات الطعام"، وهو أحد المشروعات البحثية الدولية المشتركة بين كلية العلوم بجامعة أسيوط، وكلية العلوم بجامعة السويس، وكلية الزراعة والبيولوجيا بجامعتي؛  شنغهاي جيو، و جياكسينج  الصينيتين، والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار(STDF ) – بوزارة التعليم العالي.

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وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع البحثي؛ المقرر مناقشة مخرجاته خلال الزيارة ، أضاف الدكتور محمد حميدة عبدالله استاذ البكتيريا بقسم النبات والميكروبيولوجي ، ومنسق الزيارة، والباحث الرئيس للمشروع ، أن المشروع  يهدف إلى: توفير سلالات بكتيريا لاهوائية قادرة على إنتاج غاز الهيدروجين، والميثان الحيوي، والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، ومخلفات الطعام، وروث الدجاج، واستخدامه كوسط مناسب؛ لإجراء عمليات التخمر اللاهوائي، وتحسين  تنقية، وكفاءة الغاز الحيوي الناتج عن طريق التخلص من ثانى أكسيد الكربون المصاحب لعملية التخمر اللاهوائي؛ عن طريق استخدام إضافة فورمات الكالسيوم، وطرق أخرى.

  وأضاف الدكتور محمد حميدة،  أنه من المقرر أن تشهد الزيارة إلقاء محاضرة علمية للدكتور  Rhonghou liu   الأستاذ بجامعة شنغهاي جيو تونج بعنوان؛
" “Research and Development of Biomass Conversion Technologies " ، بالإضافة إلى محاضرة أخرى للدكتور  Weixing Cao الأستاذ بجامعة جياكسينج   بعنوان: " Effects of zeolite and trace elements on biogas production from alkaline hydrogen peroxide pretreated sweet sorghum bagasse slurry ؛ وذلك يوم 6 من نوفمبر 2023م.

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