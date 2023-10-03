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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط: مؤتمر "حكاية وطن" قدم رؤية لمواجهة كل التحديات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن مؤتمر "حكاية وطن" هو حدث مهم؛ لما يشهده من استعراض للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية؛ خلال العشر سنوات الماضية، وأن الإحصائيات والأرقام التي جاءت في المؤتمر؛ تثبت حجم الأعمال التي نفذت؛ لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط؛ أن الرئيس السيسي وضع يده على المشكلات، ومواطن الضعف التي أثرت على الوطن، موضحًا كيفية مواجهة المشكلات عملياً، والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن  كلمة الرئيس السيسي؛ حملت رسائل عدة، ومهمة، ومن بينها: أهمية التكنولوجيا، والابتكار؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

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جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور أحمد المنشاوي، في ختام فعاليات مؤتمر حكاية وطن"، الذي انطلق بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والمسؤولين، والشخصيات العامة، والذي انعقد على مدار( 3) أيام، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية، مستعرضاً جهود، ومشروعات التنمية؛ خلال 9 سنوات، منذ عام 2014 حتى 2023م.    

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن المؤتمر؛ قدم ما شهدته مصر من مشروعات تعد إعجازاً غير مسبوق، وتمت في وقت قياسي، كما أكد المؤتمر؛ حرص الدولة المصرية على تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحوار مع المواطنين، وخاصة الشباب، فضلاً عن توضيح جهود الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتنفيذ المشروعات القومية، وخطط التنمية الاقتصادية.

أسيوط جامعة اسيوط الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر “حكاية وطن” حكاية وطن 2023

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