المغرب يحبط محاولة اقتحام بقّ الفراش لأراضيه ويعلن حالة الطوارئ الصحية

قالت السلطات الصحية في المغرب اليوم الأربعاء، إنها اتخذت تدابير صارمة لمواجهة أي احتمال لتسرّب حشرة بقّ الفراش إلى البلاد.

وجاءت تلك الاجراءات الصارمة، بعد أن أصدر رُبان سفينة قادمة من فرنسا إنذارا بوجود الحشرة في مقصورة قيادة السفينة. حسبما ذكرت شبكة “بي بي سي”.

وأضافت أن السلطات في ميناء طنجة قامت بتعقيم السفينة بشكل شامل، وأكدت عدم وجود أثر للحشرة التي أثارت أزمة في باريس مؤخرا.

وأشارت إلى انتشار المخاوف في المغرب والدول المجاورة، وانطلاق حملة لمكافحة الحشرة في فرنسا.

وقد اختفت حشرة البقّ في خمسينيات القرن الماضي، لكنها عادت للظهور بقدرة أكبر على مقاومة المبيدات الحشرية.