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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة .. هيئة الدواء تكشف سرًا عن العلاجات العشبية المباعة بالأسواق..شيرين زكي تكشف طرقًا لـ غش الكبدة البلدي بالمجمدة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

هيئة الدواء تكشف سرًا عن العلاجات العشبية المباعة بالأسواق

هناك الكثير من الأشخاص الذين يعتمدون على العلاجات العشبية والوصفات الشعبية في علاج الامراض المختلفة.

شيرين زكي تكشف طرقًا لـ غش الكبدة البلدي بالمجمدة

اشتكى الكثير من حالات غش الكبدة البلدي، حيث إن هناك أنواعا عديدة من الغش بمحلات الجزارة للكبدة البلدي بالكبدة المجمدة للاستفادة من فرق السعر الكبير بينهما

ماذا يحدث لجسم طفلك عند تناول التونة بكثرة.. عكس المتوقع؟

تعد الأسماك من أفضل الأطعمة المهمة لصحة الدماغ والقلب، ولكن الإفراط في تناول التونة المعلبة تسبب بعض الأضرار الصحية الخطيرة ، وهناك بعض المخاوف من الأهالي من التونة المعلّبة وخاصة بالنسبة للأطفال، وتكون التونة المعلّبة خطرة على الطفل فقط في حال تناولها بكميات أكثر من المسموح بها

التونة الكبدة الكبدة البلدي غش الكبدة البلدي العلاجات العشبية القلب

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