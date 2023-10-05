نشرة المرأة والصحة .. هيئة الدواء تكشف سرًا عن العلاجات العشبية المباعة بالأسواق..شيرين زكي تكشف طرقًا لـ غش الكبدة البلدي بالمجمدة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

هناك الكثير من الأشخاص الذين يعتمدون على العلاجات العشبية والوصفات الشعبية في علاج الامراض المختلفة.

اشتكى الكثير من حالات غش الكبدة البلدي، حيث إن هناك أنواعا عديدة من الغش بمحلات الجزارة للكبدة البلدي بالكبدة المجمدة للاستفادة من فرق السعر الكبير بينهما

تعد الأسماك من أفضل الأطعمة المهمة لصحة الدماغ والقلب، ولكن الإفراط في تناول التونة المعلبة تسبب بعض الأضرار الصحية الخطيرة ، وهناك بعض المخاوف من الأهالي من التونة المعلّبة وخاصة بالنسبة للأطفال، وتكون التونة المعلّبة خطرة على الطفل فقط في حال تناولها بكميات أكثر من المسموح بها