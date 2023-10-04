هيئة الدواء تكشف سرًا عن العلاجات العشبية المباعة بالأسواق

هناك الكثير من الأشخاص الذين يعتمدون على العلاجات العشبية والوصفات الشعبية في علاج الامراض المختلفة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بفيسبوك ان جميع العلاجات العشبية والوصفات الشعبية ليست آمنة كما يعتقد البعض.



ولكن ترتبط العلاجات العشبية غير المسجلة بمخاطر صحية غير مباشرة عندما تؤخر أو تحل محل شكل أكثر فعالية من العلاج التقليدي، أو عندما تقلل من فعالية الأدوية التقليدية. ​

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وتوصي هيئة الدواء المصرية بعدم تداول أي علاجات غير مسجلة وغير مصرح بتداولها رسميًا، بما في ذلك الأدوية العشبية؛ لضمان وصول مستحضر دوائي آمن وجيد وفعال إلى مستخدميه.​