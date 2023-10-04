عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هيئة الدواء تكشف سرًا عن العلاجات العشبية المباعة بالأسواق

صدى البلد

هناك الكثير من الأشخاص الذين يعتمدون على العلاجات العشبية والوصفات الشعبية في علاج الامراض المختلفة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بفيسبوك ان جميع العلاجات العشبية والوصفات الشعبية ليست آمنة كما يعتقد البعض.


 ولكن ترتبط العلاجات العشبية غير المسجلة بمخاطر صحية غير مباشرة عندما تؤخر أو تحل محل شكل أكثر فعالية من العلاج التقليدي، أو عندما تقلل من فعالية الأدوية التقليدية. ​


وتوصي هيئة الدواء المصرية بعدم تداول أي علاجات غير مسجلة وغير مصرح بتداولها رسميًا، بما في ذلك الأدوية العشبية؛ لضمان وصول مستحضر دوائي آمن وجيد وفعال إلى مستخدميه.​ 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

إسلام صادق يعلن تفاصيل مثيرة عن مصير «فتوح» مع الزمالك

موضوعات متعلقة

شيرين زكي تكشف طرقًا لـ غش الكبدة البلدي بالمجمدة

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف أسباب انتشار زيت الطعام الفاسد بالأسواق

هيئة الدواء توضح حقيقة التوتر وعلاقته بالحموضة المعوية

حلقت شعرها وحواجبها.. شاهد كيم كاردشيان تثير الجدل في أحدث ظهور

في كل المناسبات.. حقيبة ياسمين صبري المفضلة سعرها خرافي

الوصايا العشر.. كيف تحمي نفسك من الجلطات؟

الصحة العالمية تحذر من تناول هذه الأنواع من اللحوم والعصائر خلال الدراسة

ترشيحاتنا

هذه الحركات تبطل الصلاة.. احذر الوقوع فيها

هروب القوات الأوكرانية|ضابط أمريكي يكشف عن قرار لـ بوتين حسم نصر روسيا

موديست يسجل الهدف الأول له بـ تيشيرت الأهلي أمام إنبي بـ كأس مصر

اللواء محمود طلحة: غطرسة وغرور إسرائيل ساعدا مصر كثيرًا في حرب أكتوبر

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يستكمل الكشف الطبي غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير أي وصفة .. طريقة عمل الكريب بأقل التكاليف

نصائح لإطلالات محتشمة تناسب السهرات من ملاك الدوسري | صور

هيئة الدواء تكشف سرًا عن العلاجات العشبية المباعة بالأسواق

أول محجبة في تاريخ المسابقة| مروة حلمي تتوج وصيفة لملكة جمال مصر ..خاص

فيديو

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ