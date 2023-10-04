وديًا .. العبور يهزم ألو إيجيب بثنائية نظيفة

في إطار التجارب الودية التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم لنادي العبور إستعداداً للدوري، فاز اليوم العبور علي نظيره ألو إيجيب 0-2، سجلها كريم شحاته وإبراهيم محمد "هيما"، فى المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب نادي العبور.

اقيمت المباراة بحضور:

الأستاذ علاء السيد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الكرة

الكابتن عماد قرني عضو مجلس الإدارة ولجنة الكرة

ويتكون الجهاز الفنى للفريق من:

الدكتور عطيه السيد مديراً فنياً

الكابتن وليد جابر مدرب عام

الكابتن حسام عوض مدرب عام

الكابتن ياسر عثمان معد بدني

الكابتن محمد عبدربه مدرباً لحراس المرمي

الكابتن محمد السيد شاهين مديراً إدارياً

الكابتن خالد عبدون إدارياً

الكابتن حمدي عواد إدارياً

الدكتور أحمد يوسف طبيباً

الدكتور رضا عبدالله أخصائي إصابات

الدكتور اسلام خطاب أخصائي إصابات

تيسير مبروك وعمر جمعه شمروخ ومحمد حسين أحمد مسئولو مهمات.