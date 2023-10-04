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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قيادية بمستقبل وطن: الرئيس السيسي نجح في العبور الثاني إلى الجمهورية الجديدة

المهندسة آمنة الطرابلسي
المهندسة آمنة الطرابلسي

أكدت المهندسة أمنة الطرابلسي، أمينة الثقافة والفنون بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في دحر الإرهاب وبناء الجمهورية الجديدة على أسس عظيمة ستضع مصر في مصاف الأمم المتقدمة.

وأشارت إلى أن  الرئيس السيسي  نجح في معركتي البقاء وبعدها البناء والتنمية خلال السنوات العشر الأخيرة، والمشروعات القومية في جميع ربوع مصر خير دليل على حجم إنجازات الدولة المصرية في شتى المجالات.

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وأضافت أن مصر تحتفل هذه الأيام بالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة، حيث نجح الجيش المصري العظيم في العبور الأول عام 1973، ونجح الرئيس السيسي في العبور الثاني بالبلاد إلى بر الأمان بعد تطهير البلاد من وتأسيس حياة كريمة لكل المصريين.

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن نظم فعالية صولاً بجميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، احتفالا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة، ودعم الرئيس السيسي والدولة المصرية.

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