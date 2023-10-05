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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء حمدي بخيت: معركة رأس العش أكدت إرادة الجندي المصري لتحقيق النصر

حمدي بخيت
حمدي بخيت

علق اللواء حمدي بخيت المحلل الاستراتيجي والعسكري، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

 

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وقال حمدي بخيت في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" معركة رأس العش أكدت إرادة الجندي المصري لتحقيق النصر على العدو".

 

وتابع حمدي بخيت:" المعركة كانت بين سرية دبابات إسرائيلية وسرية صاعقة مصرية وكان معهم أسلحة خفيفة، لكن السرية المصرية حققت انتصارا مهما في هذه المعركة".

 

واكمل حمدي بخيت :" إسرائيل حاولت السيطرة على رأس العش كمدخل لإحكام السيطرة على بورسعيد لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك ".

 

ولفت حمدي بخيت :" السرية المصرية كبدت السرية الإسرائيلية خسائر كثيرة في معركة رأس العش".

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