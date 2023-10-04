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أحمد الطاهري: المصريون يجب عليهم استلهام روح أكتوبر.. ونحتاج خطابًا ثقافيًا جديدًا

الإعلامي أحمد الطاهري
الإعلامي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّه استوقفه في حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجزء الأول من الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد إشارته إلى مقال الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل الذي كان جزءً من خطة الخداع الاستراتيجي، فقد كان مقال هيكل يُقرأ في الإذاعة بعد طرحه في الأهرام، وكانت مقالات هيكل عنوان السياسة في مصر.

وأضاف «الطاهري»، خلال تغطية خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر: "هيكل كتب مقالا فيما معناه أنه يجب التوصل إلى أطر سلمية وأن يتم استبعاد العمل العسكري بعد اكتمال خط بارليف، حيث أكد أنه من الصعب اجتياز خط بارليف، ولكن هذا المقال حقق انتكاسة شعبية كبيرة جدا، فرد عليه الكاتب الصحفي موسى صبري بمقال أكد فيه أن هيكل أغفل عنصر الإرادة المصرية.

ميعرفش تاريخ بلده

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي، أنّ المصريين يجب عليهم استلهام روح أكتوبر، وهو تحدٍ كبير جدا في عصر تكنولوجي مُربك، لكن الإرادة المصرية قادرة على كل شيء، وانتباهنا للأمر هو بداية العمل الحقيقي لأنه منظومة وعي متكامل يدخل فيها الخطاب الإعلامي الدور الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال قنواتها والتغطيات الإعلامية، إضافة إلى الحاجة لخطاب ثقافي جديد يتناسب مع مثقف جديد والانتباه جيدا لما يُدس في مناهج التعليم: "اوعوا تفرحوا إن أولادكم مش بيعرفوا يتكلموا عربي، أنتو المفروض تحزنوا ولو ميعرفش تاريخ بلده فدي كارثة تانية".

الرئيس عبدالفتاح السيسي محمد حسنين هيكل خطة الخداع الاستراتيجي انتصار أكتوبر خطاب ثقافي

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