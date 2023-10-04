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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمدي بخيت : 3 جنود رماة بحرب أكتوبر دمروا ثلثي لواء مدرع إسرائيلي

حمدي بخيت
حمدي بخيت

علق اللواء حمدي بخيت المحلل الاستراتيجي والعسكري، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

 

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وقال بخيت في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" بعد نكسة 1976 كان يتم بناء الجيش المصري من جديد".

وأضاف حمدي بخيت:" نوعية رجال القوات المسلحة أيام حرب أكتوبر كانت فريدة "، مضيفا: "الجيش المصري بنى نفسه وأعاد التسليح والتدريب على مختلف الأسلحة ".

 وتابع " الجيش المصري تدرب ببراعة على الأسلحة قبل حرب أكتوبر".

واكمل" 3 جنود رماة من رماه الأسلحة المضادة للدبابات قامو بتدمير ثلثي لواء مدرع إسرائيلي في حرب أكتوبر ".

ولفت حمدي بخيت :" هناك من دمر 20 دبابة بمفرده وهناك من دمر 18 دبابة بمفرده في حرب أكتوبر ".

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