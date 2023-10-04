لا وجود لكلمة هزيمة.. اللواء حمدي بخيت: كنا مشروع نصر أو شهادة

علق اللواء حمدي بخيت المحلل الاستراتيجي والعسكري، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

وقال حمدي بخيت في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" نشهد يوم عظيم نتذكر فيه انتصارات عظيمة حققها الجيش المصري".

وأضاف حمدي بخيت:" جمعني باللواء محمود طلحة المدير الأسبق لكلية القادة والأركان علاقة عمل وعملت تحت قيادته في كلية القادة والأركان ".

وتابع حمدي بخيت :" حضرت مع اللواء محمود طلحة مناقشات كثيرة عن أساليب استخدام القوات في مختلف أنحاء العالم، واللواء محمود طلحة لديه قدر كبير من العلم والاطلاع وفخور بخدمتي معه ".

واكمل حمدي بخيت:" كنت ملازم في حرب أكتوبر 1973 وكافة الضباط كانوا يجتهدون لتحقيق النصر في الحرب".

ولفت حمدي بخيت:" جميعنا كنا مشروع نصر أو شهادة ولا وجود لكلمة الهزيمة في حرب أكتوبر ".