الجهاز الفني لمنتخب الشابات يعلن قائمة مباراتي ساوتومي بتصفيات كأس العالم

أعلن محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر للشابات لكرة القدم تحت 20 سنة، قائمة اللاعبات لخوض مباراتي الذهاب والعودة أمام نظيره منتخب ساوتومى يومى 8 و13 اكتوبر الجارى بالدور الثاني بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وضمت القائمة 24 لاعبة وهن: كابر سعيد وعزة الفولى وحبيبة عماد ونورا خالد وحلا مصطفى ومايا ايهاب ورودينا عبد الرسول ونور نهاد وجودى عماد ومي مجدى وتانيا مصطفى وكاميليا كريم وفاطمة مصطفى وفرح هشام وحبيبة وليد وحبيبة عصام وكاميليا الديب وجيدا المستكاوى وليلى سيف زاهر وخديجة فتحى وحبيبة طارق ونور عبد الواحد وندى خالد ونورهان عاشور.

ووصل المنتخب الوطني اليوم /الأربعاء/ إلى فندق إقامته بالاسكندرية؛ استعدادا للدخول فى معسكر مغلق اليوم قبل خوض المباراتين يومى 8 و13 اكتوبر الجارى على ملعب استاد الاسكندرية .