ماذا فعل كولر لحظة هدف الأهلي في إنبي؟.. وشاهد رد فعل خالد بيبو

رصدت عدسة صدى البلد احتفال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بهدف المارد الأحمر في شباك إنبي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر

وحرص مارسيل كولر على مصافحة أعضاء الجهاز الفني والإداري والاحتفال معهم بتقدم المارد الأحمر.

وسجّل الأهلي الهدف الثالث أمام إنبي، في المباراة المقامة حالياً على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.



تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو

بينما مقاعد البدلاء كالآتي: مصطفى شوبير - كريم الدبيس - أحمد نبيل - أكرم توفيق - محمود كهربا - أحمد عبد القادر- محمد كريستو - إمام عاشور - طاهر محمد.





ويدخل إنبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، سيف الخشاب وعلي فوزي.

خط الوسط: مروان داوود، أحمد العجوز، محمد حمدي وزياد كمال.

خط الهجوم: رفيق كابو وأحمد جمال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن سمير، أحمد يوسف، محمد حامد، أحمد أوفا، عبد الرحمن عماد، مودىناصر، مصطفى دويدار وأحمد نادر.