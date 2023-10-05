زوجة الراحل محمد حسنين هيكل: ساعات أقوم من النوم أدور عليه

كشفت هدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، تفاصيل جديدة عن علاقتها بزوجها الراحل محمد حسنين هيكل.



وقالت هدايت تيمور، في حوار مع الاعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، إن الأستاذ هيكل كان بيتجدد قدامي بما يقوله ولغاية النهاردة، وساعات أقوم من النوم أدور عليه، وابقى عايزة اكلمه واحكيله، وانا حتى هذه اللحظة معجبة بالأستاذ هيكل".

وحلت السيدة هدايت تيمور زوجة ورفيقة عمر الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “ معكم منى الشاذلي” على شاشة on الفضائية، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، ومن المقرر أن تفتح خزينة حكايات وصور وأسرار من حياة الراحل محمد حسنين هيكل.





