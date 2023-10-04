إيدها اترعشت أول ماشافته| قصة لأول مرة من زوجة هيكل ولحظة تعارفهما

كشفت هدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، تفاصيل جديدة عن علاقتها بزوجها الراحل محمد حسنين هيكل، مشيرة إلى أنها شعرت بشيء مختلف في أول لقاء معه.



وأضافت “تيمور”، في حوار مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، اليوم الأربعاء، أن ايدي اترعشت اول ماشافت حبيبي هيكل في أول لقاء.



وحلت السيدة هدايت تيمور زوجة ورفيقة عمر الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “ معكم منى الشاذلي” على شاشة on الفضائية، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، ومن المقرر أن تفتح خزينة حكايات وصور وأسرار من حياة الراحل محمد حسنين هيكل.



ولأول مرة تقرأ هدايت تيمور وصية محمد حسنين هيكل التي كتبها قبل وفاته بنحو 12 عامًا ولم تفتح أو يعرف ما فيها إلا بعد وفاته والتي علقت عليها المذيعة بأنها أشبه بعمل أدبي.



وأمام جمهور البرنامج روت السيدة هدايت تيمور قصة زواجها من هيكل بعد تعارفهما في مؤسسة أخبار اليوم قبل أن يتقدم لخطبتها رسميا ومن هم الحضور في عقد قرانهما بالإضافة لمعلومات وجوانب إنسانية وعائلية تظهر لأول مرة للنور عن حياة أحد أهم وأشهر الصحفيين العرب خلال نصف القرن الماضي.



كشفت هدايت تيمور حقيقة وجود نسخ من وثائق هيكل الشهيرة خارج مصر وقصة نقلها من مكتبه الشهير المطل على نيل الجيزة إلى مكان آخر وما هو مصير تلك الوثائق.