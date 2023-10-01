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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة .. ظهور وصية محمد حسنين هيكل على شاشة "الوثائقية"

صدى البلد

تعلن قناة "الوثائقية" انفرادها بعرض وصية الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، التي كتبها بخط يده في سبتمبر من عام 1997، قبل وفاته بنحو 19 عامًا.


ويأتي ظهور وصية هيكل على شاشة "الوثائقية" وصفحتها الرسمية بدءًا من الغد، كأول ظهور لها، وهي تعكس جوانب إنسانية مهمة من حياة هيكل، كما تبيّن مشاعره، ورؤيته، ومواقفه تجاه كثير من القضايا والأشخاص المقربين.

 

هيكل.. سيرة الأستاذ


جدير بالذكر أن قناة "الوثائقية" عرضت الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، في الثاني والعشرين من سبتمبر، عشية الاحتفال بمئوية محمد حسنين هيكل، ومن المقرر عرض الجزأين الثاني والثالث من الفيلم على شاشة القناة قريبًا. ويتضمن الجزء الثالث عرضًا وافيًا لأجزاء من الوصية.


وقد شهد الجزء الأول من الفيلم الظهور التليفزيوني الأول للسيدة هدايت تيمور، زوجة هيكل، وعدد من أفراد عائلته. كما شهد ظهور عدد من كبار الصحفيين والسياسيين في مصر والعالم، من بينهم الكاتب الإنجليزي أندرو نايت، رئيس مجموعة صحف "تايمز" سابقًا، والأخضر الإبراهيمي وزير خارجية الجزائر سابقًا، وآخرون.


وصُوِّرَ الفيلم في 4 عواصم، هي: القاهرة، وباريس، ولندن، وعمّان.

هيكل الوثائقية محمد حسنين هيكل سيرة الأستاذ

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