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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالمايوة.. فيفي عبدة تثير الجدل بجلسة للعلاج الطبيعي من داخل البحر

صدى البلد

شاركت الفنانة فيفي عبدة جمهورها فيديو من حمام السباحة  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت فيفي عبدة بالمايو وعلقت علي الخبر قائلة : صباح الخير من بحر الساحل الشمالي و جماله💙 من جلسة العلاج الطبيعي في المياة 🌊 و مبعرفش اعوم اسكوز مي يا جماعة.

وتعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم من متابعيها بعد تصريحاتها المسيئة عن محمد عبده، مما عرض الفيديو للحذف.

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع انستجرام: أولا فنان العرب الكبير محمد عبده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدا ولو نشرت فيديو لأغنية عاجبتني لـ شيرين عبد الوهاب فـ أكيد أنا مقرأتش الكلام المكتوب عليها وأنا عملت لها شير من التيك توك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير.

وأضافت فيفي عبده: لو كنت قرأت الكلام مكنتش نزلتها ولما بنتي شافت الاستوري شالتها فورا ودا عيب إني مكملتش دراستي ومقرتش الكلام، الله يخرب بيت اللي كتبها وطبعا أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده.

 

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