اليابان تعلن بدء التصريف الثاني من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ

أعلنت اليابان اليوم الخميس، بدء تصريف كمية ثانية من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في الحيطالهادئ.

وقد بدأت اليابان في أغسطس التصريف الأول للمياه المعالجة في المحيط، وسط غضب كبير من جيرانها، كوريا الجنوبيةوالصين وروسيا، الذين أعربوا عن استيائهم وغضبهم من إقدام طوكيو على مثل هذه الخطوة.

وردا علي تصريف اليماه في المحيط، اتخذت الصين إجراءات صارمة بشأن استيراد المأكولات البحرية اليابانية، ثم تبعتهاكوريا الجنوبية أيضا، حفاظا على سلامة مواطنيهم.

ومن جهتها، قالت روسيا إن اليابان لم تقدم لها أي تفاصيل تتعلق بتصريف مياه فوكوشيما، وطالبتها بالتوقف الفوري.

وفي وقت سابق، وبعد إعلان طوكيو التصريف، ظهر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا،يتناول الأسمك اليابانية منمحطة فركوشيما، ليؤكد للجميع سلامتها.