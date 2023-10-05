الأكبر في التاريخ|75 ألف موظف أمريكي يضربون عن العمل بقطاع الرعاية الصحية

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، بأن أكثر من 75 ألف موظف في "كايزر برمنانت"، بدأوا أحد أكبر الإضرابات للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الإخفاق في حل نزاع بشأن أعداد الموظفين.

ومن المقرر أن يغادر عشرات الآلاف من العاملين الأمريكيين في مجال الرعاية الصحية النقابيين وظائفهم، إذا باءت المفاوضات بشأن تعاقداتهم بالفشل مع "كايزر بيرماننت"، الاتحاد الأمريكي المتكامل لإدارة الرعاية الصحية، ومقره في كاليفورنيا.

ويخطط أكثر من 75 ألف موظف أمريكي في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء كاليفورنيا، وكولورادو، وأوريجون، وواشنطن، وفيرجينيا، للإضراب في الفترة من 4 حتى 7 أكتوبر إذا لم يتم التفاوض على صفقة عمل بنجاح بشأن بنود عقد العمل.

وتعد كايزر بيرماننت واحدة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية غير الربحية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدفع المرضى مقابل العضوية ويتمكنون من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المقدمة من كايزر بيرماننت.

ويبلغ عدد أعضاء كايزر بيرماننت 12.7 مليون عضو، وتدير 39 مستشفى و622 مكتباً طبياً، وفقاً لموقعها الرسمي على الإنترنت.

وسيكون الإضراب أكبر إضراب في قطاع الرعاية الصحية في تاريخ الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل، وسيكون هذا أيضاً أول إضراب وطني على الإطلاق في كايزر بيرماننت.