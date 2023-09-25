استمر 146 يومًا.. اتفاق مبدئي لإنهاء إضراب هوليوود

يستعد كتاب هوليوود لإنهاء إضرابهم المستمر منذ خمسة أشهر تقريبًا بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الاستوديوهات، حسبما قال اتحاد الكتاب وتحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون أمس الأحد، على الرغم من أن التفاصيل الكاملة للاتفاق لا تزال بحاجة إلى الموافقة رسميًا.

وجاءت الصفقة بعد خمسة أيام ماراثونية من المحادثات المتجددة بين المفاوضين عن نقابة الكتاب الأمريكية وتحالف من الاستوديوهات وخدمات البث المباشر وشركات الإنتاج، ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة النقابة وأعضائها قبل انتهاء الإضراب رسميًا.

ولم يتم الإعلان عن شروط الصفقة على الفور، لكن الصفقة وصفت بأنها "استثنائية - مع مكاسب ذات مغزى وحماية للكتاب في كل قطاع من قطاعات العضوية".

من جهته، أعرب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم عن دعمه للعمال المضربين في بيان أمس الأحد، قائلًا إن الكتاب “أضربوا عن العمل بسبب التهديدات الوجودية التي تهدد حياتهم المهنية وسبل عيشهم – معربين عن مخاوف حقيقية بشأن التوتر والقلق الذي يشعر به العمال. أنا ممتن لأن الجانبين قد اجتمعا معًا”.

ويأتي الاتفاق قبل خمسة أيام فقط من تحطيم الإضراب الرقم القياسي لإضراب النقابة عام 1988 ليصبح الأطول في تاريخ النقابة، وأطول إضراب في هوليوود منذ عقود.

ومن المتوقع أن يصوت قادة النقابات على الشروط الكاملة للعقد الجديد لمدة ثلاث سنوات غدًا الثلاثاء، وفقًا لرسالة البريد الإلكتروني التي أرسلتها النقابة إلى الأعضاء، والتي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تستأنف البرامج التلفزيونية التي تُعرض في وقت متأخر من الليل إنتاجها قريبًا، وقد تعود إلى البث في غضون أيام، لكن ممثلي هوليوود، الذين انضموا إلى "الإضراب المزدوج" التاريخي للصناعة في يوليو الماضي، ما زالوا مضربين عن العمل، مما يعني أن العديد من المشاريع السينمائية والتلفزيونية الجديدة ستتوقف عن العمل. ومن المتوقع أيضًا أن يظل العمل معلقًا، وسيظل أفراد الطاقم المتأثرون بتوقف العمل عاطلين عن العمل.