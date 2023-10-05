رئيس مدينة رفح يبحث سبل تطوير العملية التعليمية وبداية العام الدراسي

عقد اللواء جمال عبدالناصر رئيس مركز ومدينة رفح محافظة شمال سيناء، اجتماعا بمديرى الإدارات الخدمية رفح، لبحث الموضوعات التي تهم المواطنين والتأكيد على تقديم الخدمة على مستوى عالي.بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

تكافل وكرامه:

حيث تم بحث الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية وانتظام العام الدراسي الجديد، والصحة والسكان ، والشباب والرياضة ، والتموين والإدارة الزراعية، والاوقاف والتضامن الاجتماعي، ومدى صرف تكافل وكرامه للمستحقين من أبناء قرى ومدينة رفح .

وحث اللواء رئيس مركز ومدينة رفح على انضباط العاملين بالادارات ، والاهتمام بالحضور والانصراف. لضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف قرى المركز.

وحث رئيس المدينة، مديرو الإدارات بعمل تقرير إنجاز شهري عن كل إدارة في مجال عملها.للوقوف على مدي تقديم الخدمة وعدم وجود شكاوى من جانب المواطنين بوجود تقصير في الخدمات المقدمة لهم.