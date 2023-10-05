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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 12 محضرا متنوعا خلال حملة تموينية بمدينة العريش

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي الاسواق والمحلات بالعريش

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال  سيناء  حملة تموينية موسعة على المخابز  الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة  بمدينة العريش العاصمة،  تنفيذا لتعليمات الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

 

السلع الغذائية:

وقالت أمانى رسلان، مدير عام مديرية التموين بالمحافظة  ، إن الحملة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، حيث قامت  الخملة بالمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحال بيع الدواجن والجزارة والمخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار ، واعلانها في مكان واضح للمواطنين،  والحفاد على جودة وصلاحية  السلع الغذائية  حفاظا على المستهلكين.

 

أضافت رسلان ، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 12 محضرا تموينيًا متنوعة منها عدم الإعلان عن الأسعار،  وعدم حمل شهادة صحية، لافتة إلى استمرار تنفيذ  الحملات التموينية في مختلف مدن المحافظة  للحفاظ على صحة المواطن وحماية المستهلكين  .
 

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العريش حملة تموينية الاسواق المستهلكين

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