تحرير 12 محضرا متنوعا خلال حملة تموينية بمدينة العريش

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء حملة تموينية موسعة على المخابز الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة بمدينة العريش العاصمة، تنفيذا لتعليمات الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

السلع الغذائية:

وقالت أمانى رسلان، مدير عام مديرية التموين بالمحافظة ، إن الحملة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، حيث قامت الخملة بالمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحال بيع الدواجن والجزارة والمخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار ، واعلانها في مكان واضح للمواطنين، والحفاد على جودة وصلاحية السلع الغذائية حفاظا على المستهلكين.

أضافت رسلان ، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 12 محضرا تموينيًا متنوعة منها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، لافتة إلى استمرار تنفيذ الحملات التموينية في مختلف مدن المحافظة للحفاظ على صحة المواطن وحماية المستهلكين .

