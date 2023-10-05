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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

سكرتير حزب الغد: حرب أكتوبر تدرَّس في الكليات والمعاهد العسكرية على مستوى العالم

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد

هنّأ إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد الرئيس السيسى والقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الخمسين "اليوبيل الذهبى" لنصر أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن هذه الذكرى العظيمة تجعلنا نترحم على الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام والرئيس الراحل محمد حسنى مبارك. 

وأشار إسماعيل فى بيان صحفى له إلى أن ذكرى انتصار السادس من أكتوبر تمثل معركة الكرامة والعزة ، مؤكدا أن هذه الذكرى العطرة تأتى لكى تجعلنا نترحم على كل الشهداء الذين قدموا دمائهم فداء لنا لكى نعيش فى سلام.

وأكد سكرتير عام حزب الغد أن رجال القوات المسلحة قدموا العديد من التضحيات خلال الحروب التى خاضوها من أجل أن يحيا الشعب المصرى ويسترد كرامته وأرضه ، كما أنهم لا زالوا يقدمون المزيد من التضحيات من أجل تحقيق الاستقرار والأمن فى البلاد.

وأوضح أن حرب أكتوبر يتم تدريسها فى الكليات والمعاهد العسكرية على مستوى العالم ، وهذا يوضح مدى قيمة هذه الحرب المجيدة التى أعادت العزة والكرامة للمصريين بعد انتصارهم الساحق على الجيش الإسرائيلى الذى أدعى أنه لا يقهر ، إلا أنه فى الواقع تم قهره على أيدى جنود مصر البواسل.

إسماعيل محمد إسماعيل سكرتير عام حزب الغد الرئيس السيسي القوات المسلحة حرب اكتوبر

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