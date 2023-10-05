عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على 50 جوال دقيق مدعم بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 4 مخابز  بالمحلة وزفتى، استولوا على 50 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

 

txt

تخلص من جارته بطريقة بشعة أمام المارة في طنطا| والسبب صادم

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط  أصحاب 4 مخابز  بالمحلة وزفتى، استولوا على 50 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وكيل التعليم بالغربية يتفقد انضباط العملية التعليمية بمدارس شرق طنطا التعليمية

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

السوق السودا الرقابة التموينية اصحاب السوق السوداء آليا النيابة العامة بمحافظة الغربية انضباط العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

الحكومة تتحرك لمواجهة السيول.. انتقال سيارات شفط المياه من الإسكندرية والبحيرة لـ مطروح

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

سيول وطقس سيء.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

مفاجأة في الدولار.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 5-10-2023

موضوعات متعلقة

الأمانة والصدق واحترام القوانين.. خبير تنمية بشرية يشرح عوامل النجاح في الغربة|فيديو

ترشيحاتنا

دقيقة حداد في مباريات الجولة الثالثة بالدوري لإحياء ذكرى شهداء أكتوبر

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدات إلى أرمينيا بـ 10.4 ملايين يورو

جمال عبد الرحيم: الصحافة المصرية كان لها دورا كبيرا في حرب 73

يربط أوروبا بالشرق.. تركيا والإمارات تتفاوضان لإنشاء خط سكة حديد فوق البوسفور

الداخلية تضبط مخدرات ب4 ملايين جنيه بالإسكندرية ومطروح

عودة مدفعجي الأهلي.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب وتوقف قطار بالهند.. ماذا حدث؟

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

فيديو

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ