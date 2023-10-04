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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية يتفقد انضباط العملية التعليمية بمدارس شرق طنطا التعليمية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم، جولة تفقدية داخل مدرسة دفرة الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرصه للاطمئنان على سير العملية التعليمية بصورة جيدة في مدارس القرى والمدن بالإدارات التعليمية العشر.

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كما تفقد عدد من الفصول والقاعات والمكتبة وغرفة المشاهدة وقاعة الأنشطة، مؤكدا على تعريف الطلبة بوثيقة الطفل السكري، ولائحة الانضباط.

وخلال متابعته للمدرسة، وجه وكيل الوزارة بتعريف الطلاب بإنجازات الدولة المصرية وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري والنهوض به، واحتفالات نصر أكتوبر المجيدة، والعيد القومي لمحافظة الغربية والذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام، ثم قام بعدها بتفقد عدد من الفصول والقاعات، مشيداً بتفعيل الأنشطة التربوية وبالانتظام والانضباط والنظافة داخل المدرسة.

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وخلال متابعته لمدرسة دفرة الرسمية للغات، أشاد "حسن" بالحضور الطلابي المتميز، وحسن توزيع العمل، والإشراف الجيد، موجهاً بإيفاد المسئول الإعلامي بالمدرسة لاستلام فيديوهات من العلاقات العامة بالإدارة، ليتم عرضها بغرفة المشاهدة على الطلاب، حيث تشتمل هذه الفيديوهات على إنجازات الدولة، المحافظة، ومبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، مشيراً إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وموجهاً بمشاهدة القنوات التعليمية والتي تضم أفضل وأمهر المعلمين في جميع المواد.

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واختتم وكيل الوزارة متابعة المدرسة بتقديم الشكر والتقدير لمديرة المدرسة، للجهد المبذول، وظهور المدرسة بالمظهر اللائق، وتواجد الطلاب بنسبة عالية، بالإضافة إلى حسن الانضباط والنظام، وموجها بتكريمها وإعداد شهادة تقدير من قبل إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

الأنشطة الطلابية ا الأستاذ الدكتور أفعى التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم بالغربية التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

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