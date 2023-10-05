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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفض حضور اجتماع غرناطة..أذربيجان تعلن اعتقال الرئيس السابق لأقليم قره باغ

صدى البلد

أعلنت أذربيجان ، اليوم الخميس، اعتقال الرئيس السابق لأقليم ناجورنو قره باغ الذي سيطرت عليه عقب الهجوم الذي شنته الشهر الماضي.

ويأتي ذلك بعد عقد اجتماع في إسبانيا بحضور رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وقادة أوروبيون بشأن الأزمة وسط غياب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت أذربيجان إنها اعتقلت أراييك هاروتيونيان الذي استقال قبل وقت قصير من هجوم باكو بتهمة شن الحرب على أذربيجان وارتكاب جرائم حرب، على ما ذكر المدعي العام وجهاز الأمن في بيان مشترك.

ويأتي ذلك، فيما رفض الرئيس إلهام علييف المشاركة في اجتماع يعقد في إسبانيا اليوم، توسط الاتحاد الأوروبي لعقده وكان سيجري خلاله محادثات مع نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا.

وكان علييف يدرس المشاركة في اجتماع خماسي الأطراف في غرناطة بإسبانيا الخميس بحضور قادة فرنسا وألمانيا وأرمينيا ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وكان الخمسة سيناقشون مستقبل ناجورنو قرة باغ بعد استعادة باكو كامل سيطرتها على المنطقة خلال عملية عسكرية استغرقت 24 ساعة في 19 سبتمبر، إلى جانب مراجعة تقدم محادثات السلام طويلة الأمد والمتعثرة بين أذربيجان وأرمينيا.

ونقلت وكالة أنباء أذربيجان عن مصادر لم تسمها القول إن علييف قرر عدم الحضور. 

ولم يرد تأكيد رسمي لعدم المشاركة.

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