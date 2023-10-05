2 نوفمبر.. حفل غنائي ضخم يجمع مي فاروق ووائل جسار في الكويت

تحيى المطربة مي فاروق حفلًا غنائيا يوم 2 نوفمبر المقبل بدولة الكويت بصحبة الفنان وائل جسار، وكتب مى فاروق على انستجرام :"التقي بجمهور الكويت الغالي الخميس 2 نوفمبر 2023 على مسرح الأرينا بصحبة النجم الكبير وائل جسار، أسعد برؤيتكم".

طرحت الفنانة مي فاروق، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو lyrics video مقاطع مصورة لأغنيتها الجديدة بعنوان "ليه" والتى تفتتح بها نشاطها الفنى مع بدايات موسم الشتاء.

أغنية ليه لـ مي فاروق، من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلى وأحمد الششتاوى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".. ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط، وسط جبال المملكة العربية السعودية، وعبرت الفنانة مى فاروق عن معنى كلمات الأغنية.

يذكر أن المطربة مي فاروق، روجت منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" عن طرح أغنيتها الجديدة "ليه" ونشرت البوستر الدعائي وعلقت عليه قائلة: ليه قريبا.



ومن ناحية أخرى أحيت المطربة مي فاروق حفلاً جماهيرياً الشهر الماضى، بمدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، ضمن جولتها الغنائية التي تقوم بها في السعودية، وقدمت خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني القديمة لنجوم الزمن الجميل منها: (في يوم وليلة وألف ليلة وليلة وسيرة الحب وبعيد عنك، وبتونس بيك)، وعدداً من الأغنيات الأخرى التي أشعلت حماس الجمهور وتفاعلوا معها بالتصفيق الحار والترديد وراءها.