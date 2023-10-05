الجيزاوى : فتح باب التقديم لجوائز جامعة بنها لعام 2024

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فتح باب الترشح لجوائز الجامعة لعام 2024، انطلاقا من رؤية ورسالة جامعة بنها وأهدافها الإستراتيجية ولتحقيق أعلى جودة من مخرجات البحث العلمي والإنتاج الفكري للباحثين وربطه بالصناعة لتحسين تصنيفها الدولي.



وأشار" الجيزاوي" إلى أن الجامعة تتبنى العديد من البرامج التي تعمل على تحفيز المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين لتحقيق أعلى جودة من مخرجات البحث العلمي والإنتاج الفكري للباحثين وتحسين تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا، وأن جوائز الجامعة تشمل جائزة الجامعة التقديرية وجائزة الجامعة للتفوق العلمي وجائزة الجامعة التشجيعية وجائزة الجامعة للرسائل العلمية (ماجستير– دكتوراه) وجائزة الجامعة الابتكار وبراءات الاختراع وجائزة الجامعة لحقوق الإنسان.



وأضاف رئيس جامعة بنها أن مجالات الجوائز شملت اربع مجالات وهي العلوم الهندسية والتكنولوجية (كليات الهندسة – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي– الفنون التطبيقية - العلوم) وعلوم الحياة (كليات الزراعة – الطب البيطري - الطب البشري – التمريض- العلاج الطبيعي) والعلوم الأساسية بكلية العلوم والأقسام العلمية المناظرة في الكليات المختلفة والعلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية والقانونية.



وأوضح رئيس جامعة بنها أنه تمنح جائزة واحدة فقط لكل فرع من فروع الجوائز السابقة يتنافس عليها مرشحي الكليات في المجالات الأربعة الأولى المشار إليها وتمنح جوائز براءات الاختراع لكل براءة اختراع يتم تسجيلها محليا أو دوليا والجامعة شريك أساسي في جميع حقوق الملكية الفكرية لها.