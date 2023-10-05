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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: أعمال الرصف بمدينة منفلوط هدفها تقديم خدمات أفضل

محافظ أسيوط عصام
محافظ أسيوط عصام سعد

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، البدء في رصف مدينة منفلوط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم ضمن الخطة الاستثمارية للتطوير والتجميل ورفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين المقرر تنفيذها بالمركز.


وأوضح سعد - في بيان - أن أعمال الرصف تأتي ضمن الخطة الاستثمارية لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر2030، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.


من جانبه ..أوضح محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط أنه تم رصف عدد من الشوارع بمنطقة تقسيم الصياد بميحط مدرسة محب أيوب الإعدادية بنين وتفرعات شارع المستشفى المركزي وجناين أيوب على أن يتم استكمال باقي الشوارع بمدينة منفلوط المقرر رصفها وفقاً للخطة الموضوعة.


وأشار عبد الغني إلى تعليمات المحافظ بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لمراحل وأعمال الرصف والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق، لافتا إلى التأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق.


وعلى صعيد آخر، شهد محافظ أسيوط احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى المولد النبوى الشريف واليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان "حكاية وطن" والتي نظمها فرع ثقافة أسيوط على مسرح قصر الثقافة بحي غرب.
 

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