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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ومختلفة. 

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وتألقت نسرين طافش، مرتدية بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه تي شيرت باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

واختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها. 

وإليكم صور نسرين طافش

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