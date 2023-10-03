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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان صيفي.. نسرين طافش تسحر العيون في أحدث إطلالاتها

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وبدت نسرين في الصورة بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية فستان مكشوف باللون الفوشيا معتمدة على الميكب الناعم الذي أبرز جمال جمال ملامحها وجهها مع تسريحة الشعر المنسدل علي ظهرها وقبعة انيقة.

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

 

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IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٣١٥١٨

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