جون فوسه الفائز بجائزة نوبل في الأدب 2023.. تعرف على أبرز مؤلفاته

يعتبر الكاتب النرويجي جون فوسه، الذي فاز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2023، أحد أبرز الأسماء في فن الدراما المعاصرة.

مؤلفات جون فوسه

ولد في عام 1959 ويعيش في بيرجن بالنرويج، وهو كاتب روائي وشاعر وكاتب المسرحي وقد ألف أكثر من 30 عمل مسرحي، منذ بداياته في عام 1994، وقد سبق له أن حصل على عدد من الجوائز ، بما في ذلك جائزة المسرح الاسكندنافي الوطني (2002)، وجائزة مجلس الفنون النرويجي الفخري (2003) وجائزة الأكاديمية السويدية الشمالية (2007) وحاصل على جائزة الكاتب النرويجي هنريك ابسن ويعتبر الوريث الشرعي له، وقد ترجمت مسرحياته إلى عدة لغات عالمية وتعرض مسرحياته في العديد من المسارح الاوروبية.

مسرح جون فوسه

جون فوسه من الاسماء الرائدة في الدراما الحديثة تتسم مسرحياته بلغة التلغراف القصيرة والحوار الشعري والغموض أحيانًا، ويمتاز اسلوبه في الكتابة بخلق التوازن مابين الظلمة والنور وكذلك الاكتئاب والتصوف وما بين العزلة والموت والانتظار وهو القائل: ينبغي على الكاتب المسرحي والجمهور أن يفكرا بطرق جديدة.

هذه المرة لم تكن الأولى التي يترشح فيها جون فوسه لجائزة نوبل، لكنه لم ينال حظ الفوز من قبل، واستمر الترشيح حتى حصدها اليوم.

نشرت جون فوس، رواية فوس الأولى "أحمر وأسود" عام 1983، وهناك العديد من السمات المميزة لكتابة فوس أبرزها التكرار، والمونولوج الداخلى، والأسلوب الموسيقى المثير للذكريات وقد استمر فوس فى نشر النثر والشعر وكتب الأطفال خلال الثمانينيات.

بعد أن أثبت نفسه كروائى وشاعر وكاتب مقالات وكاتب كتب للأطفال، أصبح أيضًا كاتبًا مسرحيًا، وعلى الرغم من أنه أعرب فى كثير من الأحيان عن شكوكه بشأن المسرح، فقد كتب مسرحيته الأولى في عام 1992م، ووصفها لاحقًا بأنها أعظم اكتشاف في حياته الكتابية وقد تم عرضها فى المسرح الوطنى فى بيرجن عام 1994.

انجاز جون فوسه الدولي

جاء إنجازه الدولى فى عام 1999م، عندما قام المخرج الفرنسى كلود ريجى بإخراج فيلم "شخص ما سيأتى فى نانتير" عن مسرحية له، فى العام التالى أدرج مسرح برلين الشهيرمسرحيته Schaubühne فى مهرجان سالزبورج، وقد ساعد هذان الإنتاجان فى تمهيد الطريق لدراما فوس على الصعيد الدولى.

وتم تقديم مسرحيات جون فوس في جميع أنحاء العالم، وبالإضافة إلى كتاباته قام جون فوس أيضًا بمراجعة الأدب وترجم العديد من الأعمال إلى اللغة النرويجية الجديدة ، سواء فى النثر أو إنشاء نسخ جديدة خاصة به من عدد من المسرحيات.

يعد أكبر أعمال فوسه حتى الآن "علم السبعينيات" والذي بدأه خلال فترة استراحة من الكتابة المسرحية وقد أطلق فوس على أسلوبه في كتابة علم دراسة السبعينيات "النثر البطيء" وتتضمن آلياته: "أسلوب تغيير المستويات، والمشاهد، والانعكاسات ، عكس الدراما سريعة الوتيرة" وقد كان أحد المرشحين النهائيين للعديد من الجوائز بما في ذلك القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية في عام 2020.