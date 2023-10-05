بقسط شهري 800 جنيه.. امتلك شقة 90 مترا في 14 مدينة جديدة

يعد سكن لكل المصريين من المشروعات الضخمة التي تدشنها الدولة لتوفير وحدات سكنية بسعر معقول لجميع فئات المجتمع وبفترة سداد طويلة، لذلك تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، لطرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين، وذلك بعدد من المدن الجديدة، للموظفين وأصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات

وكشفت وزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 مترا بالتقسيط على 30 سنة، حيث يمكن الحصول على وحدة سكنية بمقدم 25 ألف بالتقسيط على 30 سنة بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه.

- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة بني سويف الجديدة.

10- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة سوهاج الجديدة.

11- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة أسيوط الجديدة.

12- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة أخميم الجديدة.

13- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة قنا الجديدة.

14- طرح شقق سكن لكل المصريين 5 بمدينة أسوان الجديدة.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

- أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح ما بين 350 ألف جنيه و 450 ألف جنيه، حيث يتم تحديد الأسعار حسب كل مدينة.

- مقدم حجز الوحدة السكنية في شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه.

- يتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية في صورة جدية الحجز ودفعة الاستلام.

- مدة تقسيط شقق سكن لكل المصريين 5 من 7 سنوات كأقل مدة حتى 30 سنة كأقصى مدة.

- سعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لشقق شقق سكن لكل المصريين 5 لا يتعدى 3%.

