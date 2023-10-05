الوطنية للانتخابات : تنسيق مع الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المترشحين للرئاسة

أكد المستشار أحمد بندراوى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية، أن اللجنة الوطنية لـ الانتخابات، منعقدة من الساعة التاسعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساء، لاستقبال المرشحين.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه لم يتقدم أحد حتى الآن، بشكل رسمي لـ الانتخابات الرئاسية 2024، أن كل يوم سيكون هناك كشف للمستجدات الخاصة، بمن تقدم لـ الترشح.

وكشف أن كل مرشح يجب أن يكون قد حصل على 25 ألف تأييد، على مستوى 15 محافظة، بحد أدني في كل محافظة، ويكون هناك 20 تأييد ممن أعضاء مجلس النواب.



وكشف أن هناك ثلاثة أماكن توقيع الكشف على المتقدمين لـ الانتخابات الرئاسية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، والأماكن هي: مستشفي الشيخ زايد التخصصي، ومستشفي معهد ناصر، ومستشفى العاصمة الإدارية.

