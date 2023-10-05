انطلاق فعاليات نماذج المحاكاة والمحاكمات الصورية بـ حقوق عين شمس

نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس، مساء أمس الأربعاء، محاضرة تعريفية لطلاب الشعب الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية حول أنشطة نماذج المحاكاة والمحاكمات الصورية فى الكلية خلال العام الدراسى الحالى.



افتتح المحاضرة الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، حيث عبر عن دعم الكلية الكامل لهذه الأنشطة اللاصفية، سواء دعما إداريا أو فنيا أو ماليا، وأشار إلى تركيز الكلية على توفير الفرص للطلاب لبناء شخصيتهم وصقل مهاراتهم.



كما أعلن عن استمرار الكلية في تنظيم مسابقة داخل الجامعة للطلاب الراغبين فى ذلك، بالإضافة إلى من سيقع عليها الاختيار في تمثيل الكلية في المسابقات الدولية.

وأوضح الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أهمية نشاط المحاكمات الصورية في بناء شخصية الطالب ومهاراته القانونية والشخصية، وأشار إلى الفرص التي تتيحها مثل هذه الأنشطة في إيجاد فرص تدريب وتشغيل للطلاب في سوق العمل، وتحدث السيد الدكتور أحمد فتحى خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى بالكلية، عن المهارات المختلفة التى يتعلمها المشاركون فى المحاكمة الصورية، ومنها التفكير النقدى والقدرة على النظر للمسائل القانونية من زوايا مختلفة، واستعرض المسابقات الدولية التى ستشارك فيها الكلية خلال هذا العام، وهى مسابقات (Oxford- Jessup - Willem C. VIS- Sports Arbitration Moot)

وقد حضر اللقاء طلاب شاركوا فى المسابقات الأربع فى السنوات الماضية، وتحدثوا لزملائهم عن تجربتهم الثرية فى هذا الموضوع، ومن الجدير بالذكر أن الاهتمام بالمحاكمات الصورية وسُبل التعلم التفاعلى هو من أولويات الكلية فى تطوير الخدمة التعليمية وصولا إلى تحقيق جودة العملية التعليمية بالكلية.