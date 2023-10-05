حسن المصري وسكر.. 4 أفلام جديدة بدور العرض السينمائية في أكتوبر

تشهد دور العرض السينمائية انتعاشة فنية فى شهر أكتوبر ، حيث سيتم عرض عدد من الأفلام في شهر أكتوبر الحالي، بما في ذلك فيلم"حسن المصري" بطولة أحمد حاتم، والذى تم عرضه أمس بالسينمات وحقق أكثر من 300 ألف جنيه.

ويندرج في نوعية الأفلام الأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، ولينا صوفيا، وتمت كتابةالسيناريو بواسطة نورا لبيب وسمر طاهر، وإخراج سمير حبشي.

كما سيتم عرض فيلم "سكر" بطولة ماجدة زكي ومحمد ثروت في الثاني عشر من أكتوبر.

يندرج في نوعية الأفلام الموسيقية الكوميدية، ويضم أيضًا ريهام الشنواني، حلا الترك، معتز هشام، وياسمينا العبد.

ويستند الفيلم على رواية "صاحب الظل الطويل" للكاتبة الأمريكية جين ويبستر، وتم كتابة السيناريو والحوار بواسطة هبة حمادة، وإخراجتامر المهدي.

ومن المقرر عرض فيلم "الخميس اللي جاي" بطولة عمرو عبدالجليل، في أكتوبر الجارى.

ويندرج الفيلم في نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، ويضم أيضًا مي كساب، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عز العرب، وإيمانالسيد، ومن إخراج حسن صالح.

وسيتم عرض فيلم "5 محي الدين أبو العز" في أكتوبر، ويندرج في نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية.

ويشارك في بطولته مصطفى أبو سريع، هاجر الشرنوبي، محمد جمعة، ونور قدري، ويظهر هشام ماجد ضيف شرف. تمت كتابة السيناريوبواسطة محمد عبد الخالق وأنيس بوجواري، وإخراج شادي علي.