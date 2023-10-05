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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على اليوتيوب.. عمر كمال يستعد لطرح أغنية جديدة

عمر كمال
عمر كمال

يستعد المطرب عمر كمال لطرح أغنية جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك خلال الأسبوع القادم.

الأغنية بدأ عمر كمال الترويج لها عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بطرح جزء منها وعلق عليها قائلا: قريبا.
 

 

حفلات عمر كمال 


 يستعد المطرب عمر كمال لجولة غنائية لمدة أسبوع بالسعودية ، يبدأها فى جدة حيث يحيى أولى حفلات هذه الجولة يوم 8 من شهر أكتوبر الحالي.

وبدأ عمر كمال فى الترويج لهذة الجولة، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: بأذن الله هكون موجود ف السعودية وتحديدا ف جدة فى أسبوع حفلات هنزلها على فترات بداية من يوم ٨ أكتوبر.

 

 

عمر كمال يحيى حفل ذكرى انتصار أكتوبر

وأحيا مؤخرا عمر كمال حفلا غنائيا بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر يوم 2 من شهر أكتوبر الحالي بشبين الكوم، وشاركه فى إحياء الحفل كل من محمد شاهين ومسلم.

وقدم الثلاثي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهم بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية بمناسبة العيد الـ50 على انتصار أكتوبر.
 

رفع الإيقاف عن عمر كمال 

وقررت نقابة الموسيقيين رفع الإيقاف عن مغني المهرجانات عمر كمال بعد أزمته الأخيرة مع حمو بيكا بسبب أغنية “انتي معفنة”. 

عمر كمال المطرب عمر كمال يوتيوب

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