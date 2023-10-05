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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خرجت تشتري طلبات للبيت ولم تعد.. اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالقليوبية

المتغيبة
المتغيبة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض تغيب فتاة عن منزلها بقرية كفر فرسيس، التابعة لمركز ومدينة بنها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من والد فتاة بتغيب ابنته "إيمان ح ا ع "، عن منزلها منذ الأربعاء، حيث خرجت في تمام الساعة 12 ظهرًا، لشراء بعض المستلزمات من شارع عطا بمدينة بنها، ولم تعد إلى المنزل، وفشلت جميع المحاولات في الوصول إليها.

فيما كشفت تحريات أجهزة الأمن، أن الفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، وتدرس في آخر سنة من الدبلوم الفني، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض تغيب الفتاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.

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