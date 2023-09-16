عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختفاء سائق في ظروف غامضة بالمعادي والأمن يتدخل

المتهمان
المتهمان

كشف رجال أمن القاهرة ملابسات واقعة اختفاء سائق في ظروف غامضة بالمعادي ، حيث تبين ان سائق ، وعامل خردة وراء ارتكاب الواقعة بدافع سرقة سيارته .

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام قرر بغياب شقيقه يعمل سائق مقيم بمحافظة أسيوط حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم ، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق ، وعامل خردة ، تم ضبطهما.

واعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد الإستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع ، حيث قاما بإستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه وإستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار .

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وكذا ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية ، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وكذا سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

E397119F-75AC-4C20-A7F4-ED17F567A096
E397119F-75AC-4C20-A7F4-ED17F567A096
اختفاء القاهرة سرقة شرطة المعادى شق الثعبان مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

موضوعات متعلقة

الخيانة الزوجية كلمة السر وراء إنهاء سيدة حياة زوجها بالقاهرة

مصرع أب وإصابة ابنه في حادث تصادم بحلمية الزيتون

تاجرا مخدر الهيدرو في قبضة الأمن بالقاهرة

توقيع إيصالات أمانة بالقوة.. سقوط المتهمين بالنصب على سيدة بالبساتين

‏أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبها

لإتجارهما بالنقد الأجنبى .. سمسار العقارات وتاجر القماش في قبضة الأمن

الأمن يداهم مصنعي حلوي المولد الفاسدة والمنظفات المغشوشة بالقاهرة

القبض على عصابة مسلحة سرقت أموالا من مندوب شحن بالقاهرة

ترشيحاتنا

فرج عامر يعلق على هزيمة الأهلي لكأس السوبر.. تفاصيل

شاهد.. وصول الرئيس السيسي إلى بني سويف لافتتاح مشروعات تنموية

الرئيس السيسي يصل محافظة بني سويف ويلتقي أهالي قرية سدس الأمراء

تحذيرات تجاهلها السكان .. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل غرق درنة الليبية

أنهى حياة صديقه بسبب الفلوس.. تفاصيل مصرع راعى أغنام بالبحر الأحمر

مالوش في الحب.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية| هل أنت منهم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالوش في الحب.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية| هل أنت منهم؟

أطعمة في منزلك تصيبك بالصداع النصفي .. أحذر تناولها

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول الفول.. تفاصيل

كلها بأمان .. 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد  

فيديو

زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية ؟.. فيديو جراف

حقيقة خلاف أنغام وشيرين عبدالوهاب.. الرسائل المتبادلة تكشف الحقيقة.. فيديو جراف

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ