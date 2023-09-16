اختفاء سائق في ظروف غامضة بالمعادي والأمن يتدخل

كشف رجال أمن القاهرة ملابسات واقعة اختفاء سائق في ظروف غامضة بالمعادي ، حيث تبين ان سائق ، وعامل خردة وراء ارتكاب الواقعة بدافع سرقة سيارته .

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام قرر بغياب شقيقه يعمل سائق مقيم بمحافظة أسيوط حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم ، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق ، وعامل خردة ، تم ضبطهما.

واعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد الإستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع ، حيث قاما بإستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه وإستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار .

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وكذا ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية ، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وكذا سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.