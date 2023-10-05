محمد موسى: حرب أكتوبر علامة فارقة غيرت الثوابت العسكرية العالمية

أشاد الإعلامي محمد موسى بالقوات المسلحة المصرية وبالرئيس عبدالفتاح السيسي وبالشعب المصري بمناسبة الذكرى الرائعة لانتصارات حرب أكتوبر.

وأشار إلى أن حرب أكتوبر كانت علامة فارقة في تاريخ مصر والعالم العربي، حيث غيَّرت الثوابت العسكرية العالمية.

وفي إطار تقديمه لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أكد محمد موسى أن أبطال مصر قاموا بملحمة تظل مضيئة في تاريخ الجيش المصري، وأنهم عملوا بكل إخلاص وتفاني خلال هذه الفترة الهامة من تاريخ مصر. وقال: "نقدم تحية من القلب لكل بطل في القوات المسلحة المصرية، الذين قدموا أرواحهم من أجل تحرير الأرض وحماية العرض. وندعو لشهداء القوات المسلحة الذين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل الوطن".

وأختتم قائلاً: "كما نرحب بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائد حرب أكتوبر العظيم للجمهورية المصرية. إن جيش مصر العظيم سيظل دائمًا حاميًا للمصريين ولوطنهم. أبطال القوات المسلحة حموا البلاد من الإرهاب ومخططات التقسيم التي كانت مُخططة لها في عام 2011".