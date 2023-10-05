الحرية المصري: انتصار أكتوبر ملحمة تاريخية صنعها أبطال القوات المسلحة

وجه الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأبطال القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال ممدوح محمود فى بيان صحفي، إن يوم 6 أكتوبر سيبقى من الذكريات المضيئة والخالدة في ذاكرة الشعب المصرى والأمة العربية، فعلى مدار 50 عاما تتجدد مشاعر العزة والكرامة وقوة الإرادة لتحقيق النصر العظيم الذى سيظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، وملحمة تاريخية صنعها أبطال قواتنا المسلحة.

وأضاف ممدوح محمود، أن الملحمة الوطنية التى كتبها المصريون في حرب السادس من أكتوبر، نستلهم منها ضرورة التكاتف الوطنى من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وامتلاك العزيمة والإرادة الوطنية لتوفير حياة كريمة تليق بأبناء الشعب المصرى، وتدفعنا لبذل المزيد من العمل والجهد لتحيا مصر وطنا شامخا بين الأمم.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن انتصار أكتوبر العظيم أثبت قدرة المصريين على تحقيق المستحيل ، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.