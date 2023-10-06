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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد زراعة عين شمس يعلن تعليمات هامة للطلاب الجدد

الدكتور احمد جلال
الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ،انه سيتم فتح باب التماسات تعديل التشعيب من البرنامج الأعلى للبرنامج حتى الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ على ان يتم دفع رسوم التماس تغيير التشعيب على UMS ثم التوجه لشئون الطلاب وعمل التماس ورقي بتعديل التشعيب.

البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة بكلية الزراعة  جامعة عين شمس ، كما يلى : 

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية 

- برنامج الزراعة العضوية 

- برامج بكالوريوس العلوم الزراعية باللغة العربية 

‏نائب رئيس جامعة عين شمس يشارك بافتتاح المعرض السادس عشر للثقافات العسكرية

-  برنامج الإنتاج النباتي تخصص فرعى بساتين ومحاصيل 

- برنامج الإنتاج الحيوانى تخصص فرعى انتاج حيوانى وإنتاج دواجن وإنتاج أسماك

- برنامج علوم الأغذية تخصص فرعى صناعات غذائية وتكنولوجيا الألبان 

-  برنامج وقاية النبات تخصص فرعى حشرات ومبيدات وأمراض نبات

-  برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية تخصص فرعى اقتصاد زراعى وتنمية ريفية

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية 

- برنامج إدارة الجودة 

- برنامج الزراعة العضوية

- برنامج تكنولوجيا وإدراة المشروعات الزراعية

- برنامج الميكنة الزراعية تنمية ريفية

- برنامج بكالوريوس الهندسة الزراعية 

كلية زراعة جامعة عين شمس عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه جامعة عين شمس الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس فتح باب التماسات التشعيب من البرنامج الأعلى للبرنامج

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