أنا نجار.. رد غريب من بوتين بشأن العلاقات الروسية اليابانية

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بتصريح ساخر بشأن العلاقات الروسية اليابانية.

وقال بوتين خلال الجلسة الموسعة لـ "منتدى فالداي الدولي للحوار" المنعقدة في منتجع سوتشي، إنه نجار من الدرجة الرابعة ويعرف كيف يمكن فتح نافذة العلاقات من جديد.

وأضاف الرئيس الروسي: "أنا نجار من الدرجة الرابعة وأعرف كيف تصنع النوافذ.. لا تقلقوا.. سنوسعها إذا لزم الأمر، وإذا كان ذلك يناسب مصالحنا الوطنية، نحن نعمل في هذا الاتجاه"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

يذكر أن شهر أغسطس الماضي شهد انعقاد قمة ثلاثية بين زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في العاصمة الأمريكية واشنطن، واتفقت الأطراف على إجراء مناورات عسكرية سنوية. كما اتفقت واشنطن وطوكيو وسيئول على فرض عقوبات منسقة ضد روسيا وتقليل الاعتماد على موارد الطاقة لديها.