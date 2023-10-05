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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الصلح خير| حقيقة مشاجرة حسين الشحات ومدرب الفريق.. وهذا موقف الإدارة

حسين الشحات
حسين الشحات

تردد خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن وجود خلاف بين حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، مع مدرب الفريق سامي قمصان، وذلك بسبب تبديل الاعب أمام نادي إنبي.

حسين الشحات ومدرب الاهلي 

خناقة حسين الشحات ومدرب الأهلي

شهد تدريبات النادي الأهلي اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة من عمر بطولة دوري نايل إنتهاء أزمة حسين الشحات لاعب الفريق مع سامي قمصان المدرب العام للفريق والتي نشبت بينهما أمس عقب تبديل  اللاعب أمام إنبي بنصف نهائي بطولة كأس مصر.

وشهدت التدريبات وصلة هزار بين الطرفين ليعلنان من خلال الصورة التي نشرتها صفحة النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إنتهاء الأزمة بشكل رسمي.

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تفاصيل مشادة الشحات وسامي قمصان

وكانت مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر أمس شهدت مشادته بين الطرفين بعدما طالب سامي قمصان اللاعب عدم الدخول في مشادة مع حكم المباراة حتى لا يحصل على بطاقة صفراء إلا أن اللاعب رفض توجهيات مدربه ودخل معه في مشادة قبل أن يتدخل خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء والذي طالب اللاعب بالهدوء وعدم الاستمرار في الشجار مع المدرب العام.

ورفض مسؤولي النادي الأهلي توقيع عقوبة على حسين الشحات واكتفوا بالحديث معه عن عدم تكرار ما حدث وأن يكون أكثر هدوءا.

حسين الشحات 

اهداف مباراة الاهلي وإنبى بكأس مصر


بدأ الأهلي المباراة بشكل ضاغط وتحكم في رتم المباراة، وشهدت الدقيقة 11 أول تهديد أحمر من حسين الشحات الذي سدد تصويبة ولكن ارتطمت بالقائم وارتدت للملعب، وبعدها هدد أنتوني موديست مرمى إنبي برأسية ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات لمرمى الفريق البترولي.

وهدد أفشة مرمى إنبي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى البلعوطي، وسدد مروان عطية تصويبة بعيدة المدى ولكن بعيدة عن المرمى، وبدأت فاعلية إنبي الهجومية تظهر بعد ثلث ساعة من عمر المباراة.


وتحصل إنبي على ركلة حرة من على يمين منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 28 وتم لعبها داخل منطقة الجزاء ولكن مرت إلى ركلة مرمى، وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 31 نتيجة عرقلة اليو ديانج من قبل أحمد كالوشا ولم يتردد طارق مجدي حكم اللقاء في احتسابها ركلة جزاء.

وسدد علي معلول هدف تقدم الأهلي في مرمى إنبي في الدقيقة 33 من عمر المباراة، بعدما سدد الكرة قوية على يمين عبد العزيز البلعوطي، معلنا تقدم الأهلي بالهدف الأول، وهدأ الأداء بعد الهدف واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية الشوط الأول.

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