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تعليم

شهب التنين تغزو سماء مصر.. هل تتسبب في أضرار؟ أستاذ فلك يجيب

صدى البلد

تشهد سماء مصر، مساء يوم الأثنين والثلاثاء، ذروة زخة  "شهب التنين"، التي يصل عدد الشهب فيها إلى 10 شهب في الساعة بالأماكن المظلمة، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة مع الظلام الشديد في  السماء وخلوها من السحب.

 

شهب التنين تجتاح سماء مصر

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، إن شهب التنين تعد من الظواهر الفلكية المميزة و البديعة والجميلة والتي يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، المشاهدة والرصد والتصوير.

 

وأضاف أن شهب التنين تعتبر غير تقليدية، حيث يكون أفضل وقت لمشاهدتها قبل منتصف الليل وليس بعده كما يحدث في معظم الزخات الشهابية الأخرى.

موعد تساقط  شهب التنين

وأوضح الدكتور “تادرس” أن  ذروة زخات شهب التنين سوف تكون ذروتها في الأثنين والثلاثاء  8 - 9 أكتوبر، وأن شهب التنين تعد من زخات الشهب الصغيرة التي يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة.

 

سبب ظهور شهب التنين

وأكمل أن ظاهرة شهب التنين تحدث نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب Giacobini-Zinner (الذي تم اكتشافه عام 1900) التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب، وتظهر لنا كشريط من الضوء، وهذا يؤدي إلى حدوث زخات شهابية تتكرر سنويا.

 

أفضل وقت للمشاهدة شهب التنين

أفضل وقت للمشاهدة سيكون عند دخول الليل من مكان مظلم تماما بعيد عن أضواء المدينة حيث تشاهد الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة دراكون (التنين) وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

 

خطورة تساقط شهب التنين علي مصر 

وأضاف أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كما أشار، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو خلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

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