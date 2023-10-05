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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد مزلزل من الجيش السوري بعد انفجار الكلية الحربية | فيديو

الجيش السوري
الجيش السوري

نشرت صحيفة الوطن السورية، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، مقطع مصور لعملية عسكرية شنها الجيش السوري ضد معاقل التنظيمات الإرهابية.

ونشرت الصحيفة لقطات لقصف الجيش السوري مقرات الإرهابيين حيث انطلقت المسيرات، التي استهدفت حفل تخرج الكلية الحربية اليوم الخميس في محافظة حمص.

وقصفت القوات السورية 30 موقعاً في مدن وبلدات محافظة إدلب، وذلك ردا على الهجوم الذي تعرضت له الكلية الحربية بحمص.

وأعلنت الحكومة السورية في وقت سابق من اليوم الخميس، الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من غدا الجمعة 6 أكتوبر 2023 على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص وتسبب في وفاة وإصابة المئات.

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