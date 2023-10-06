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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

توفير بالنص.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل

صدى البلد

 اذا كنتي من محبي الاكلات المنزلية وتبحثين عن للتوفير نقدم لكي اليوم طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل

المقادير:
1 كوب حليب مجفف
1 كوب سكر بودرة (سكر ناعم جدا)
1 كوب طحينة (الطحينة هي سمسم محمص مطحون مضاف إليه بعض الزيت والدقيق)

مكسرات حسب الرغبة (اختياري)

ملعقة كاكاو عند الرغبة في عمل حلاوة طحينية بالشيكولاته (اختياري)

طريقة التحضير:
يتم مزج السكر والحليب المجفف ثم إضافة الطحينة بشكل كميات متتالية اثناء التقليب او العجن إلى أن يتماسك القوام وتمتزج مكوناته

تضاف المكسرات(اختيارى)

تضاف ملعقة كاكاو حال الرغبة في جعل الحلاوة الطحينية بالشيكولاته (اختيارى)

الاضافات توضع اثناء التقليب او العجن لضمان التوزيع الجيد بالحلاوة

يتم كبس المزيج جيداً في إناء أو علبة بلاستيكية مناسبة زات غطاء محكم  ووضعها في الثلاجة إلى وقت الحاجة إليها
ويتم التقطيع للاستخدام ثم ارجاع العلبة للثلاجة مرة اخرى وبالهنا والشفا

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