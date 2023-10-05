عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رأينا جهنم.. حمدي بخيت يكشف أقوال الجيش الإسرائيلي بعد المزرعة الصينية

اللواء حمدي بخيت
اللواء حمدي بخيت

قال اللواء حمدي بخيت، المفكر الاستراتيجي، إن حرب أكتوبر شهدت العديد من المعارك، بداية من اقتحام المانع المائي، بناء رؤوس الكباري وصد الهجمات المضادة وتكبد فيها العدو الإسرائيلي الكثير من الدبابات والأسرى، والمعركة الثالثة كانت تطوير الهجوم، ولم يُوفق فيها الجيش المصري بشكل كامل، والمعركة الرابعة هي الجيب الإسرائيلي. 

 

اللواء حمدي بخيت يتحدث عن حرب أكتوبر 

وأضاف "بخيت"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، أن حجم القوات الإسرائيلية التي كانت في الجيب بين فرقتين وفرقة لواء، موضحا أن مرحلة العبور والمعارك التي دارت بين قوات النسق الأول مع قوات شارون وفرقة ماجن أدت إلى خسائر كبيرة لا يتخيلها أحد، "يجب على الناس أن ترى فيلم معركة المزرعة الصينية". 

 

وتابع اللواء حمدي بخيت، أن المزرعة الصينية ترسخ من خلال شهادة ابن أحد قادة إسرائيل بمشهد بإحياء ذكراهم وحديث كل شخص منهم ما رأى في هذه المعركة، وجاء في أقوالهم "كنا نسمع عن أشياء تطير في الهواء ولكن لم نسمع عن دبابات تطير في الهواء، وده بسبب عنف الضرب من الهواء من الدبابات في مسافة قصيرة". 

 

وأردف، أن أحد أقوالهم أيضا "كنا نسمع عن جهنم لكننا رأيناها، كنا نصرخ ولم يكن أحد ينقذنا، وتحطمت الأقوال التي قالت سنغطيكم بالقوات الجوية، وخسائرنا كانت أفظع مما نتصور، قتلانا كانوا في منطقة الثغرة بشكل لا يتخيله أحد ولم نستطع جمعهم جميعا". 

حرب اكتوبر العدو الاسرائيلي حمدي بخيت الجيش المصري المزرعة الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

يلمح للانتقال إلى الأهلي.. أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة

أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

موضوعات متعلقة

إحنا ليلة العيد.. تامر أمين يحتفي بانتصارات أكتوبر بطريقته الخاصة

ضياء رشوان: بدء مسابقة الـ 30 ألف معلم الجديدة في يناير المقبل

سناء منصور: إسرائيل أدانت ما قدمناه في مونت كارلو خلال انتصار أكتوبر

سناء منصور: قلبي اتهز عندما سمعت بحرب أكتوبر

سناء منصور: فوجئت بحرب أكتوبر أثناء تواجدي في إذاعة مونت كارلو

كواليس تلقي الإذاعة المصرية خبر حرب أكتوبر.. فيديو

نصر سالم: نتائج لجنة أجرانات أكبر دليل على ما حققته مصر بحرب أكتوبر

رئيس "القبائل العربية": إنجازات السيسي في سيناء صوت وصورة.. وندعمه لاستكمال التنمية

ترشيحاتنا

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

إصابات في هجوم على قاعدة تركية بسوريا

مؤكدا تضامنه الكامل مع مصر .. المرصد العربي لحقوق الإنسان يستنكر قرار الاتحاد الأوروبي

البرلمان العربي يدين التدخل السافر لنظيره الأوروبي في الشئون الداخلية لمصر

أخبار التعليم| موعد انطلاق المسابقة الجديدة لوظيفة معلم مساعد 2024...رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن اقتراب مصر من جائزة نوبل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. نص قرار حرب أكتوبر بخط يد السادات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصلح خير| حقيقة مشاجرة حسين الشحات ومدرب الفريق.. وهذا موقف الإدارة

دعواتكم له بالشفاء.. 5 معلومات عن هاني الناظر

إطلالة صيفية مبهجة.. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ