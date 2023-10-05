رأينا جهنم.. حمدي بخيت يكشف أقوال الجيش الإسرائيلي بعد المزرعة الصينية

قال اللواء حمدي بخيت، المفكر الاستراتيجي، إن حرب أكتوبر شهدت العديد من المعارك، بداية من اقتحام المانع المائي، بناء رؤوس الكباري وصد الهجمات المضادة وتكبد فيها العدو الإسرائيلي الكثير من الدبابات والأسرى، والمعركة الثالثة كانت تطوير الهجوم، ولم يُوفق فيها الجيش المصري بشكل كامل، والمعركة الرابعة هي الجيب الإسرائيلي.

اللواء حمدي بخيت يتحدث عن حرب أكتوبر

وأضاف "بخيت"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، أن حجم القوات الإسرائيلية التي كانت في الجيب بين فرقتين وفرقة لواء، موضحا أن مرحلة العبور والمعارك التي دارت بين قوات النسق الأول مع قوات شارون وفرقة ماجن أدت إلى خسائر كبيرة لا يتخيلها أحد، "يجب على الناس أن ترى فيلم معركة المزرعة الصينية".

وتابع اللواء حمدي بخيت، أن المزرعة الصينية ترسخ من خلال شهادة ابن أحد قادة إسرائيل بمشهد بإحياء ذكراهم وحديث كل شخص منهم ما رأى في هذه المعركة، وجاء في أقوالهم "كنا نسمع عن أشياء تطير في الهواء ولكن لم نسمع عن دبابات تطير في الهواء، وده بسبب عنف الضرب من الهواء من الدبابات في مسافة قصيرة".

وأردف، أن أحد أقوالهم أيضا "كنا نسمع عن جهنم لكننا رأيناها، كنا نصرخ ولم يكن أحد ينقذنا، وتحطمت الأقوال التي قالت سنغطيكم بالقوات الجوية، وخسائرنا كانت أفظع مما نتصور، قتلانا كانوا في منطقة الثغرة بشكل لا يتخيله أحد ولم نستطع جمعهم جميعا".