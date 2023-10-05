تفاصيل إسقاط أول طائرة إسرائيلية بالصواريخ خلال حرب أكتوبر.. فيديو

كشف اللواء مجدى فؤاد "شارك فى حرب أكتوبر 1973" تفاصيل إسقاط أول طائرة إسرائيلية بالصواريخ المصرية.

وأوضح مجدى فؤاد خلال حواره مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، تقديم أحمد فايق، أن الصواريخ المصرية أمنت الضربة الجوية الأولى عبر الـ 220 طائرة الساعة الثانية ظهرا.

الضربة الأولى

وتابع مجدى فؤاد: أثناء رجوع الطائرات بعد الضربة الجوية الأولى كانت تلاحقها طائرات العدو الإسرائيلي، وتم إسقاط أول طائرة حوالى الساعة 3 ونصف".

وأوضح مجدى فؤاد، أن العدو الإسرائيلي ذهل من توظيف الامكانيات والانتصار عليهم خلال الحرب.