رئيس أركان القوات الجوية سابقا: الاعتماد على العلم ساعد في انتصار أكتوبر

قال اللواء أركان حرب متقاعد حسن راشد رئيس أركان القوات الجوية سابقا، إن الاعتماد على العلم والعلماء ساعد خلال حرب أكتوبر 1973.

وأوضح حسن راشد خلال حواره مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، قائلا:" كان هناك تعاون وثيق بين مهندسي شركة المقاولون العرب والقوات المسلحة خلال حرب أكتوبر فى أشياء مثل بناء الدشم واستخدام بعد الطرق لإقلاع الطائرات".

وتابع رئيس أركان القوات الجوية سابقا: تم الاستعانة بشركة المقاولون العرب لبناء “ درب نار” خلال حرب أكتوبر.

القومى للبحوث

وكان تحدث الدكتور هانى الناظر، رئيس المعهد القومى للبحوث سابقا، عن التعاون بين القوات المسلحة والمراكز البحثية خلال حرب أكتوبر 1973، لافتا إلى أن كل الأجهزة الحربية الحديثة وتطويرها يعتمد على العلم، وأن القومى للبحوث تعاون مع القوات المسلحة من بعد 1967 وحتى انتصار أكتوبر 1973.



وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث سابقا: "إمكانات علماء القومى للبحوث فى مختلف المجالات كانت تسمح بالتعاون المشترك مع القوات المسلحة".